Ferry-boat: prioridades podem passar a ter direito a meia-passagem

Ferry-boat - Foto: Divulgação | Internacional Travessias

Passageiros prioritários do ferry-boat de Salvador podem passar a ter direito a um desconto de 50% no valor da tarifa da passagem do sistema de transporte, segundo prevê um projeto de lei encaminhado à Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).

Conforme o texto, de autoria do deputado estadual Matheus Ferreira, podem ter acesso a metade da taxa, os seguintes públicos:

- pessoas com deficiência, mobilidade reduzida ou doenças graves;

- pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA);

- idosos;

- gestantes;

- lactantes;

- pessoas com crianças de colo;

- pessoas com necessidades especiais temporárias;

- ambulâncias públicas ou particulares.

Caso aprovado, o desconto será válido para todas as viagens realizadas no sistema.

“Será aplicado exclusivamente para as pessoas que comprovadamente se enquadrem nas condições de prioridade estabelecidas, mediante a apresentação de documentação válida”, explica o documento.

A proposta também pede a ampliação da quantidade de vagas destinadas às prioridades nas embarcações.