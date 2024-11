Festa de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos vira patrimônio imaterial

Festa é celebrada com procissão neste domingo, 20 - Foto: Fábio Marconi | Divulgação

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) decretou a Festa de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, celebrada neste domingo, 20, em Salvador, como Patrimônio Imaterial da Bahia. Deste modo, a festividade passa a ficar registrada no Livro de Registro Especial dos Eventos e Celebrações, documento oficial do Estado.

A novidade consta no Diário Oficial do Estado (DOE), publicado no último sábado, 19. Segundo o documento, a iniciativa surge após as “propostas formuladas pelo Dossiê de Patrimonialização e devidamente aprovadas pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia - IPAC e pelo Conselho Estadual de Cultura”.

Leia também

>> Caruru de São Cosme e Damião se torna patrimônio imaterial da Bahia

>> Pioneiro no país, Terreiro Casa Branca recebe título de propriedade e terá memorial

As comemorações à santa católica iniciam com uma procissão realizada no período da manhã, que percorre as ruas do Centro Histórico até chegar na sede da igreja, localizada no Largo do Pelourinho.

A Igreja Nossa Senhora dos Rosários dos Pretos é conhecida por unir elementos do catolicismo com o da cultura africana, a exemplo dos cantos e danças. A Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos foi fundada do ano de 1685 e elevada à categoria de Ordem Terceira em 2 de julho de 1899.

Veja procissão