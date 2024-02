Florence destaca que sondagem da ponte é “demonstração de avanço” | A TARDE

O secretário da Casa Civil do governo Jerônimo, Afonso Florence, afirmou que o processo de sondagem da Ponte Salvador-Itaparica já é considerado um avanço na construção do equipamento que ligará a capital baiana e a ilha.

“O fato de ele ter começado a sondagem em terra é uma demonstração que durante o governo Jerônimo já avançou muito. A recessão da pandemia tinha quase inviabilizado a ponte, entretanto, ainda há pontos a serem superados. Quando a gente chegou tinha 10% de viabilidade, agora tem 97% de viabilidade, mas o governador Jerônimo trata isso de forma técnica profissional, não de forma política para jogar contra o a favor da candidatura A ou B. Então, tudo indica que teremos ponte, que será rapidamente concluído o processo, mas ainda temos passos a serem dados e a gente faz isso de forma transparente”, pontuou Florence.

O secretário também comentou sobre a finalização do processo de compra do terreno da Ford pela BYD e o impacto da operação para a economia do estado.

“Estamos acabando um processo que tem uma dimensão jurídica e uma dimensão econômica. O governador Jerônimo botou no plano plurianual do governo dele, que começa o orçamento esse ano, e na lei orçamentária desse ano, e botará nas subsequentes, investimentos explicitamente destinados a gerar emprego e renda. Recentemente, uma parceria do governo Jerônimo com o governo federal com o Senai Cimatec, a Federação das Indústrias e a Aeronáutica, para instalarmos um Parque Tecnológico Aeroespacial, e se der tudo certo, brevemente, um polo industrial aeroespacial. No Brasil, hoje, só tem um em São José dos Campos. O valor é estimado, está em negociação, vamos assumir o valor, mas ainda não temos o número definitivo”, completou.