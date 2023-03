Gera Requião anuncia filiação ao PSD e confirma presença nas eleições

Fora do Partido dos Trabalhadores (PT) desde o dia 2 de março, o ex-prefeito de Catu, Gera Requião, está de casa nova. Novo integrante do Partido Social Democrático (PSD), ele confirmou que vai disputar as eleições municipais de 2024.

Requião deixou o PT após o apoio da sigla ao atual prefeito de Catu, Pequeno Sales. Em publicação nas redes sociais, o político afirmou que o PSD é o partido que mais cresce no Brasil.



"Com muita alegria, comunico a todos os catuenses e amigos a minha filiação ao Partido Social Democrático (PSD). Fomos recebidos na manhã desta segunda-feira, 6, pelo senador e agora meu líder Otto Alencar e o deputado federal Otto Filho. Chegamos para colaborar com o partido que mais cresce na Bahia e no Brasil", publicou Gera nas redes sociais.

Gera Requião foi eleito como prefeito de Catu em dois mandatos consecutivos. Durante a saída do PT, ele afirmou que não compactuou com a chegada do atual prefeito na legenda.