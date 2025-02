Geraldo Jr. é recebido por Lula em comitiva com governadores

Presidente Lula ao lado do vice-governador Geraldo Jr. (MDB) - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O vice-governador Geraldo Jr. (MDB), representou o governador Jerônimo Rodrigues (PT), em comitiva com governadores do Consórcio Nordeste nesta quarta-feira, 5, em Brasília. Na ocasião, o emedebista foi recebido pelo presidente Lula (PT) e pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa.

“Um dia muito importante para os estados do Nordeste. Neste momento, sendo recebidos pelo presidente Lula, seguimos firmes representando a força e união dos nossos estados no compromisso com a equidade social e trabalhando sempre em prol do povo nordestino”, disse Geraldo Jr.

Em audiência com o petista, o vice-governador e outros nove gestores apresentaram oficialmente um documento ao chefe do Executivo federal com as principais pautas prioritárias para cada estado em 2025. Os temas, contudo, não foram divulgados.

Na capital do Brasil, o número 2 de Jerônimo também participou da posse do novo presidente do Consórcio Nordeste após participar da assembleia geral dos governadores.

