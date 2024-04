Gordinho da Favela assume liderança da bancada do PP na Câmara | A TARDE

O Progressistas de Salvador tem novo líder na Câmara Municipal de Salvador (CMS). Trata-se do vereador George Gordinho da Favela (PP), que assumiu a liderança da bancada do partido, nesta quarta-feira, 10.

Durante pronunciamento, o edil reforçou o compromisso do PP em caminhar com o prefeito Bruno Reis (União Brasil), “buscando sempre o melhor para a cidade”.



“Nossa ascensão à liderança do Progressistas no Legislativo da capital da Bahia é reflexo de empenho e da confiança depositada pelos colegas de partido. Como líder, continuarei a representar os valores e as necessidades das comunidades, buscando soluções e projetos que promovam o bem-estar e o desenvolvimento de Salvador”, disse.

Gordinho da Favela ressaltou ainda que, nesta nova missão, faz questão de reafirma seu compromisso com a transparência, a ética e o trabalho árduo em prol do povo.

“Estou pronto para enfrentar os desafios e contribuir para um futuro ainda mais promissor para todos os cidadãos de Salvador. Nosso foco permanece na melhoria das condições de vida da população da capital da Bahia”, afirmou o líder do PP na Câmara.