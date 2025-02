Governador comemora resultados de câmeras da PM: "Redução significativa"

Governador ressaltou que medida não deve ser ampliada em 2025, mas há previsão para 2026 - Foto: Lula Bonfim / Ag. A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues destacou os resultados obtidos pela Polícia Militar após o início dos testes das câmeras corporais em policiais. Segundo ele, ainda não há orçamento definido para ampliação da medida em 2025, mas o governo tem interesse em ampliar o uso do equipamento a partir de 2026.



“Nós estamos muito animados com o que aconteceu com o ano de 2024. Nós tivemos uma redução significativa na segurança pública das mortes violentas. Então, todas as vezes que um indicador desse aparece, reduzindo 11, 12% de mortes, ali são vidas que não deixam a gente. Então, eu quero dizer que nós temos sim interesse em ampliar a quantidade de câmeras para garantir, inclusive, ou pra defender quem foi vítima de um comportamento que não é adequado", disse o governador.

"Para esse ano, não temos orçamento, nós estamos fazendo testes ainda, o resultado está bom, nós apresentamos agora no balanço com o secretário Marcelo Werner a redução daquelas comunidades onde nós estamos utilizando as câmeras, na redução, digamos, tanto de um lado quanto de outro, da agressão policial, quanto da agressão policial sofre”, pontuou Jerônimo.