Governador detalha investigação sobre morte de Mãe Bernadete

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) falou nesta segunda-feira, 21, sobre a linha de investigação da Polícia Civil em relação à morte da Mãe Bernadete, morta a tiros na última sexta-feira. Jerônimo ressaltou que a Polícia Federal atua numa investigação conjunta com a polícia da Bahia.

A morte da Mãe Bernadete nos entristeceu bastante. Nós todos que conhecemos a Mãe Betinha sabíamos a responsabilidade dela com os povos tradicionais, de terreiro. Ela foi sempre atuante, ajudando...tinha bastante experiência Jerônimo Rodrigues, governador da Bahia

Jerônimo revelou que recebeu ligações de órgãos internacionais e de membos do governo federal, a exemplo do presidente Lula e primeira-dama Janja para prestar condolências pelo crime. "Todos entendendo a sensibilidade do momento."

Em relação à investigação, segundo o governador, há três diferentes teses qe possam estar ligadas à morte de Mãe Bernadete.

"Uma delas é a do território quilombola, que há uma expectativa de que esse caso não tenha relação direta com o território, mas uma tese que mesmo não acontecendo, o problema existe. Nós já nos manifestamos com o Incra para que a gente possa acelerar o processo de legalidade daquele terreno. Não só dele, mas um conjunto de territórios quilombolas e indígenas que a gente precisa aproveitar. Ficamos seis anos que, ao invés de o governo passado ter enfrentado, dialogado, foi feito um acirramento. Foi muito ruim e agora vamos ter que retomar uma pacificação desses diálogos para que uma decisão tomada pelo governo federal anterior não seja jogada só para que o presidente Lula resolva. Mesmo não sendo por causa do território, nós entendemos que é um problema que temos que enfrentar", disse, destacando a segunda tese.

"A outra tese é a da intolerância religiosa. Ela era uma figura defensora dos povos de terreiro. Mesmo não sendo a causa, a questão religiosa precisa ser enfrentada pela democracia", pontuou o governador.

Segundo Jerônimo, a terceira tese é diretamente ligada à dispúta entre facções criminosas. "Uma das que mais possa se confirmar, e nós haveremos de nos debruçar sobre ela, em uma parceria integrativa com o governo federal, polícia federal. No mesmo dia eu determinei rigor na apuração. Fui à sede da Polícia Civil, me reuni com a equipe, procurei entender. Pedi celeridade, com responsabilidade. Estamos na expectativa de que esse caso possa ser elucidado".

O governador também revelou que o assassinato do filho de Mãe Bernadete, ocorrido em 2017, está tendo as investigações retomadas pela Polícia Federal.

"Um caso puxa o outro. O caso de Binho, filho de Betinha, também se encontra sob a responsabilidade do governo federal. Vamos sentar juntos e ver o que as polícias do estado podem ajudar", completou.

Lula Bonfim/Ag. A TARDE