Governador sanciona PPA para o próximo quadriênio | A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) sancionou nesta quarta-feira, 27, lei que dispõe sobre o Plano Plurianual Participativo (PPA) da Bahia referente ao quadriênio 2024-2027. A novidade foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE). No período de duração da PPA, a gestão deve injetar R$ 149,9 bilhões.

O PPA 2024-2027 conta com 47 programas temáticos, além de ser constituído por Indicadores de Programa, Compromissos, Iniciativas e Indicadores de Compromisso. O Plano é o principal instrumento de planejamento governamental, instituído pela Constituição Federal e traz as diretrizes, objetivos estratégicos e metas previstas nos próximos quatro anos.

A medida foi aprovada, em dois turnos, na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), no último dia 28 de novembro.