Governador terá encontro com Lewandowski para tratar sobre segurança | A TARDE

Sem data definida, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) reafirmou na tarde desta segunda-feira, 15, que se reunirá com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, para tratar sobre um plano de ação integrada entre as forças de segurança. O movimento, segundo o chefe do Executivo estadual, se assemelha ao que havia sido feito com o ex-ministro Flávio Dino.

“Estou indo a Brasília dialogar com o ministro [Ricardo Lewandowski], [para] atualizar o plano que fizemos com Flávio Dino, de segurança conjunta [Polícia Militar, Federal e Rodoviária], para poder atualizar o nosso plano de ação e assim poder dar a segurança que a nossa Bahia merece”, contou o petista à imprensa.

Após o lançamento do pacote de modernização, no colégio estadual Professor Rômulo Almeida, em Salvador, o chefe do Palácio de Ondina ainda destacou os investimentos que a sua gestão realiza para assegurar a proteção dos baianos.

“Entregamos hoje pela manhã quase 100 viaturas. A metade delas aqui para Salvador semi blindadas, entregamos drones, caminhões, ônibus e micro para a formação de profissionais”, afirmou.

“Nós entregamos um equipamento que faz um cerco em uma região, em que a gente tem informações onlines, fizemos isso em Feira de Santana para a pré-micareta e já surtiu efeito”, acrescentou o governador.