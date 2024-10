Governo desapropria área para construção da Barragem Rio da Caixa

Ao todo, mais de um milhão de metros quadrados de supressão será realizada para a implantação da nova estrutura - Foto: Revista Científica Multidisciplinar- Núcleo do Conhecimento

O governo do Estado da Bahia, através da Companhia de Engenharia Hídrica e de Saneamento da Bahia (CERB), vinculada à Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento (Sihs), oficializou o início da construção da Barragem Rio da Caixa, pertencente ao Sistema de Abastecimento de Água de Varzinha, no Município de Rio do Pires, localizado a 603 km de Salvador.

O passo anunciado em documento foi a desapropriação das áreas de terra do local. Ao todo, mais de um milhão de metros quadrados de supressão será realizada para a implantação da nova estrutura.



Os serviços começaram no final do mês de setembro com a supressão vegetal na área do canteiro de obras, conforme antecipado pelo Portal A TARDE.



A Barragem beneficiará os municípios de Rio do Pires, Macaúbas, Ibipitanga, Ibitiara, Boquira e Oliveira dos Brejinhos e impactará diretamente 9.481 habitantes de Rio do Pires e, de forma direta ou indireta, uma população superior a 122 mil habitantes nos demais municípios.

O empreendimento também reforçará o Sistema Integrado de Abastecimento de Água (SIAA), que atualmente utiliza como manancial a Barragem de Zabumbão, responsável pelo abastecimento desde a sede municipal de Paramirim até Oliveira dos Brejinhos, incluindo comunidades ao longo das adutoras do sistema.

A instalação da Barragem do Rio da Caixa integra um orçamento de R$ 40 milhões de um crédito suplementar do governo. Além dela, o recurso também se entende para a finalização das obras da Barragem de Baraunas/Vazante, situada nos municípios de Seabra e Boninal, que já está com 78% de avanço físico e deve ficar pronta até meados de 2025.

O governo ainda prepara o projeto da Barragem de Morrinhos, nos municípios de Jânio Quadros e Piripá, e tem previsão de publicação de edital ainda para este ano de 2024.