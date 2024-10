Estado da Bahia ganhará novas barragens; saiba detalhes

Além das obras em execução, o projeto da Barragem de Morrinhos tem previsão de publicação de edital ainda para este ano de 2024 - Foto: Arquivo pessoal

O governo da Bahia abriu um crédito suplementar de R$ 99,3 milhões e dentro dos recursos, R$ 40 milhões serão direcionados para a construção de duas barragens na Bahia: Baraúnas/Vazante e Rio da Caixa.



Segundo informações da Companhia de Engenharia Hídrica e de Saneamento da Bahia (CERB) ao Portal A TARDE, o investimento servirá para completar as obras da Barragem de Baraunas/Vazante, situada nos municípios de Seabra e Boninal, que já está com 78% de avanço físico e será finalizada até meados de 2025.



O projeto de Implantação da Barragem de Baraúnas/Vazante ajudará na ampliação da oferta de água bruta das sedes de Seabra, Boninal, parte do município de Piatã e localidades vizinhas ao reservatório em zonas rurais, no abastecimento de água e na cultura irrigada de subsistência e regularizar a vazão do rio Cochó, após concluída beneficiará cerca de 65 mil habitantes.



O recurso também focará nos serviços do início da construção da Barragem de Rio da Caixa, localizada no município de Rio do Pires, que foram iniciaram neste final de setembro, com a supressão vegetal na área do canteiro de obras.

A Barragem beneficiará os municípios de Rio do Pires, Macaúbas, Ibipitanga, Ibitiara, Boquira e Oliveira dos Brejinhos e impactará diretamente 9.481 habitantes de Rio do Pires e, de forma direta ou indireta, uma população superior a 122 mil habitantes nos demais municípios.

O empreendimento também reforçará o Sistema Integrado de Abastecimento de Água (SIAA), que atualmente utiliza como manancial a Barragem de Zabumbão, responsável pelo abastecimento desde a sede municipal de Paramirim até Oliveira dos Brejinhos, incluindo comunidades ao longo das adutoras do sistema.

Além das obras em execução, o projeto da Barragem de Morrinhos, nos municípios de Jânio Quadros e Piripá, tem previsão de publicação de edital ainda para este ano de 2024.