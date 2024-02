Governo do Estado lança primeira edição da Revista Nova Bahia | A TARDE

O Governo da Bahia lança nesta terça-feira, 20, na Sala do Coro, do Teatro Castro Alves (TCA), a primeira edição da Revista Nova Bahia que traz um balanço do primeiro ano da gestão comandada pelo governador Jerônimo Rodrigues.

A publicação, com 366 páginas, aborda 36 temas relacionados aos principais investimentos, entregas e ações realizadas pelo Governo do Estado, no ano de 2023, em áreas como segurança pública, saúde, educação, desenvolvimento econômico e redução das desigualdades econômicas e sociais. Distribuída gratuitamente, a Revista Nova Bahia estará disponível também na versão digital, que pode ser acessada no site ba.gov.br.

Sob a liderança da Secretaria de Comunicação (Secom), a produção da revista é resultado de um trabalho conjunto, que contou com a colaboração de jornalistas e repórteres fotográficos de todas as assessorias das secretarias e órgãos do Estado, além de profissionais de design gráfico e técnicos do Governo.



Um novo momento



A Revista Nova Bahia servirá para consulta e acompanhamento das ações e iniciativas do governo estadual, trazendo dados e entrevistas com gestores das principais pastas do governo. O conteúdo mostra investimentos em Segurança Pública e nas novas unidades escolares de tempo integral, assim como informações sobre o planejamento da área da saúde, este que contempla R$ 1,7 bilhão de recursos somente em obras físicas.



No conteúdo, um resumo das iniciativas em andamento, como a instalação da primeira fábrica brasileira de amônia e hidrogênio verdes (H2V) em escala industrial no Brasil; a chegada da BYD em solo baiano; e o destaque do estado no ranking nacional da produção energética nas fontes eólica e solar.



Dados de 2023 também mostram investimentos como os R$ 200 milhões em aeroportos ou aeródromos em todo o estado, e a mobilidade urbana de Salvador, com a ampliação na linha 1 do Metrô. Na Agropecuária, a publicação mostra que o setor é destaque por empregar três de cada dez trabalhadores formais do estado; assim como o saneamento básico e a infraestrutura hídrica, que também colaboraram para o desenvolvimento econômico e a saúde da população baiana.