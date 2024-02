Governo entrega delegacia, SAC e recuperação de rodovias no interior | A TARDE

Na manhã deste domingo, 4, o governador Jerônimo Rodrigues esteve no município de Iraquara, no interior da Bahia, conduzindo uma série de inaugurações e entregas de obras. As ações abrangem diversos setores, desde a infraestrutura viária até melhorias nos serviços públicos.

Uma das iniciativas de destaque foi a inauguração da recuperação da BR-122, na entrada da cidade, com um investimento total de R$ 14,9 milhões. O trecho recuperado proporciona melhores condições de mobilidade para a região, beneficiando principalmente a atividade agrícola e aproximadamente 25 mil habitantes.

"Antes dessa obra, enfrentávamos muitos problemas com a condição da estrada. Agora, a via está mais segura e rápida, facilitando nosso trabalho diário", destaca Caio, motorista local.

Delegacia e Segurança Pública



Além disso, o governador entregou à comunidade a nova Delegacia Territorial de Iraquara, localizada no bairro Joaquim Cairo. Com um investimento de R$ 1,4 milhão, a estrutura fortalece a segurança pública na região, proporcionando melhores condições de trabalho para as forças policiais.

"A entrega dessa nova delegacia representa um avanço significativo para a segurança local. Teremos mais recursos e infraestrutura para combater a criminalidade e proteger a população", ressalta o secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner.



Lazer, Atendimento ao Cidadão e Infraestrutura Hídrica

Outra área beneficiada foi o lazer público, com a entrega da reforma da Praça Walter Coutinho, localizada no centro da cidade. O investimento de R$ 1 milhão promove um ambiente mais agradável e propício ao convívio social.

Na área de atendimento ao cidadão, foi inaugurado um Ponto do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC), na Rua Rosalvo Félix. Com investimento de R$ 694 mil, a unidade tem capacidade estimada para realizar mais de 3 mil atendimentos por mês, abrangendo serviços como emissão de carteiras de identidade, cadastro de veículos, Ceprev, Planserv e certidão de antecedentes criminais.

"Agora, com o Ponto SAC aqui, em Iraquara, teremos acesso mais fácil a diversos serviços essenciais, facilitando a vida de todos na região", destaca Edelvino Góes, titular da Saeb.

A infraestrutura hídrica também recebeu atenção com a entrega de sistemas simplificados de abastecimento de água em diversas localidades, como Quixaba, Nova Quixaba, Santíssimo, Cachorro Queimado, Mundo Novo, Umburanas e Boa Vista. Os investimentos, totalizando R$ 4,81 milhões, beneficiarão centenas de famílias com ligações domiciliares simplificadas. O governador autorizou, ainda, a construção de sistemas de abastecimento de água nas localidades de Água de Rega, Zabelê, América Nova e Mundo Novo.

Pavimentação e Desenvolvimento Agrícola

Por fim, o governador deu por entregue a pavimentação na BA-480, no trecho entre Iraporanga e Riacho do Mel, totalizando seis quilômetros de extensão. Com um investimento de mais de R$ 5,6 milhões, a iniciativa visa fomentar a atividade agrícola na região, beneficiando diretamente cerca de 25 mil habitantes.

"Hoje aqui, a segunda vinda minha aqui em Iraquara, já havia vindo anteriormente para outras entregas, dentre elas uma escola com padrão que nós já conhecemos, piscina, quadra, campo, tudo aquilo para a educação integral. E hoje a rota de entrega foi grande. Nós entregamos uma delegacia, entregamos uma praça modernizada de convivência, muito bonita, a praça Walter Coutinho. Entregamos, ainda, uma estrutura do SAC. Anteriormente, quem morava aqui e carecia de fazer um documento tinha que andar 140 km. E entregamos, também, pavimentação asfáltica, tanto aqui, na sede, quanto no interior, nos distritos. E aqui, junto com o prefeito, com os deputados, eu autorizei mais água aqui para comunidades, distritos e comunidades. Anunciei aqui, também, uma pavimentação asfáltica”, detalhou o governador Jerônimo Rodrigues.