Governo firma acordo com BB para gerar 2,2 mil empregos na Bahia | A TARDE

O Governo da Bahia e o Banco do Brasil assinaram nesta sexta-feira, 22, um acordo de cooperação voltado para a intermediação de empregos no estado.

Com foco na criação de oportunidades, tanto para jovens em busca do primeiro emprego, quanto para pessoas com mais de 50 anos, a assinatura do documento ocorreu durante a inauguração da nova Central de Atendimento da BB Tecnologia e Serviços (BBTS), empresa integrante do Conglomerado Banco do Brasil, situada na Avenida Paralela, em Salvador.



O acordo possui uma vigência inicial de 12 meses, a partir da assinatura, podendo ser prorrogado por meio da celebração de um termo aditivo. Para o governador Jerônimo Rodrigues, é importante para o BB criar esse ambiente com o objetivo de fortalecer sua relação de proximidade com os seus clientes.

“Já para mim, como governador, é fundamental ver a geração de emprego, então 2,2 mil empregos aqui, dinamizando a economia do estado da Bahia em Salvador, e a possibilidade de dentro de mais alguns meses, a criação de uma nova central como essa em Lauro de Freitas, então estou muito feliz com a parceria com o Banco do Brasil”, enfatizou jerônimo.

O termo, a ser executado pela Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), tem como objetivo principal intermediar a relação entre a Rede SINEBAHIA e as empresas fornecedoras de postos de serviço contratadas pela BBTS. O intuito é oferecer postos de trabalho para as unidades dos municípios de Salvador e Lauro de Freitas.

Durante a inauguração da central, Tarciana Medeiros, presidenta do Banco do Brasil, destacou a parceria com o governo da Bahia, afirmando que estão reforçando o compromisso de fortalecer a presença do banco no estado, além de promover o desenvolvimento econômico e social. Ela enfatizou o compromisso da instituição em colaborar ativamente para a criação de oportunidades de emprego e o fortalecimento da economia local.

Para a contratação dos postos de serviços, será dada prioridade à empregabilidade para jovens do programa Primeiro Emprego e para pessoas acima de 50 anos, evidenciando o compromisso com a inclusão e a diversidade no mercado de trabalho.

A BBTS orientará as empresas terceirizadas a contratar pessoas da comunidade, e seu quadro de colaboradores é composto principalmente por jovens entre 18 e 21 anos, além de uma parcela significativa com mais de 60 anos.

Com a previsão de início das operações em Lauro de Freitas na segunda quinzena de abril de 2024, a expectativa é iniciar com cerca de 200 empregos, com crescimento mensal gradual, podendo chegar a 500 empregos no primeiro semestre de 2024, com potencial de expansão para até 2 mil empregos, nas duas unidades de atendimento ao cliente. Davidson Magalhães, secretário da Setre, ressaltou a importância da iniciativa.

“Estamos garantindo oportunidades para diferentes faixas etárias e contribuindo para a inclusão social e econômica, o que resultará em benefícios tangíveis para nossa comunidade, fortalecendo a economia e promovendo o desenvolvimento sustentável”.

Parceira

A BBTS é uma empresa brasileira de tecnologia da informação, responsável por operações de telesserviços, funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana, e tem se consolidado como o principal centro de telesserviços do Banco do Brasil durante a pandemia da COVID-19.

A empresa começou a operação em Salvador, em 2016, com 500 funcionários e hoje oferece aproximadamente 1,7 mil empregos diretos.

