Governo lança editais para fortalecer segurança hídrica e alimentar | A TARDE

No Dia Mundial da Água, nesta sexta-feira (22), o Governo do Estado lançou, dois editais para apoiar projetos que fortaleçam esse recurso: o “Edital Bahia Sem Fome: Água para Produção de Alimentos e Dessedentação Animal” e o “Edital Ciência na Mesa 3: Água para Consumo e Produção de Alimentos no Campo e na Cidade”, representando um investimento de R$ 50 milhões e R$ 6,3 milhões, respectivamente.



A Chamada do Bahia Sem Fome se concentra em implementar tecnologias já experimentadas, como cisternas e barreiros, para garantir o acesso à água em comunidades rurais. Por outro lado, o Ciência na Mesa 3, executado pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), através da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (Fapesb), busca criar novas tecnologias e aprimorar tecnologias sociais para uma gestão mais eficiente e sustentável dos recursos hídricos.



Editais têm o objetivo comum de promover a segurança hídrica e alimentar na Bahia, cada um atuando em uma frente específica: o primeiro focando na implementação direta de infraestrutura e o segundo buscando o desenvolvimento de soluções tecnológicas avançadas para o gerenciamento dos recursos hídricos.

Os editais têm parceria com a Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), e com as secretarias de Assistência e Desenvolvimento Social (Seades), de Infraestrutura Hídrica e Saneamento (SIHS) e a de Desenvolvimento Rural (SDR).

Para o secretário da Secti, André Joazeiro, é essencial valorizar e apoiar o conhecimento local e as práticas tradicionais, pois isso permite uma melhor adequação às necessidades específicas das regiões.

“As tecnologias não nascem apenas na universidade, nascem também de experiências observadas no campo. O Ciência na Mesa 3 tem uma linha de pesquisa que busca melhorar a tecnologia social, aprendendo com os produtores e aprimorando a técnica que eles já desenvolveram, tanto as engenharias, quanto a execução, desenvolvendo facilitadores sempre com uma relação de troca, cada um contribuindo com os seus conhecimentos. Afinal, o saber popular é tão importante quanto o científico”, afirma.



A secretária da SHIS, Larissa Moraes, exalta a ação transversal do Governo e ressalta a relação da população que vive no semiárido com a água.

“Levar água de qualidade para o semiárido não é apenas garantir possibilidade de sustento e saúde. Trata-se de levar felicidade para estas pessoas”. Fabya Reis, secretária da Seades, que vem liderando e pautando ações governamentais neste sentido, destaca ainda que as medidas irão proporcionar benefícios sociais e econômicos para as comunidades locais e para a Bahia.



O coordenador do Bahia Sem Fome, Tiago Pereira, salienta a importância do aporte de recursos em eixos prioritários do programa.

“Hoje, lançamos um edital de R$ 50 milhões para implementação de tecnologias de captação e armazenamento de água da chuva, que é a principal fonte de água do semiárido brasileiro. Considerando que dois terços da Bahia estão inseridos em regiões do semiárido, a nossa expectativa é implementar essas tecnologias, contribuir na produção de alimentos e, sobretudo, nessa agenda de erradicação da fome que é prioridade no atual governo.”