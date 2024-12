Governo libera nova remessa de emendas; valor chega a mais de R$ 7 bi

Ministro de Relações Internacionais, Alexandre Padilha - Foto: Marcos Oliveira | Agência Senado

O governo federalanunciou nesta sexta-feira, 13, o pagamento de mais de R$ 7 bilhões em emendas parlamentares. Ao todo, a gestão já pagou R$ 7,7 bilhões do benefício. Isso porque na quinta, 12, foi anunciado o pagamento de R$ 1,7 bilhão.

Desse total oferecido, R$ 3,2 bilhões foram utilizados para as transferências especiais, conhecidas como "Emenda Pix"; R$ 3,4 bilhões pagos foram em emendas individuais, outros R$ 373 milhões em emendas de bancada. O total de R$ 3,8 bilhões foram para área da saúde.

Leia mais

>> CGU encontra irregularidades em emendas de Angelo Coronel

>> Lei com novas regras para emendas parlamentares entra em vigor

>> Governo publica portaria conjunta para destravar emendas parlamentares

O valor das emendas Pix, contudo, ficou bloqueado por dois meses devido a uma determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Flávio Dino, que cobrou mais transparência sobre a destinação do benefício.

O montante ficará disposto nas contas das prefeituras e entidades contempladas até a próxima segunda-feira, 16, de acordo com o Palácio do Planalto.