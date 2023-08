Governo Lula avalia parecer sobre indicação de Carlos Tramm à Codeba

O governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está avaliando um parecer jurídico, encaminhado pelo PSB da Bahia, sobre a indicação de Antônio Carlos Tramm à presidência da Codeba (Companhia das Docas do Estado da Bahia). Indicado pela deputada Lídice da Mata (PSB-BA), o dirigente não possui diploma de ensino superior, condição exigida pelo estatuto da autoridade portuária.

De acordo com Lídice, em entrevista exclusiva ao portal A TARDE nesta terça-feira, 18, o PSB ainda tenta uma solução para a nomeação de Tramm na Codeba, que estaria sendo barrada por novas normas criadas por entusiastas da Operação Lava Jato. A parlamentar argumenta que o dirigente tem currículo adequado para comandar a autoridade portuária, com diversas experiências em órgãos públicos, incluindo na própria Companhia das Docas.

“Está faltando uma complementação de documentação. Infelizmente, o Brasil do lavajatismo, entusiasmado com isso, criou uma regra nas estatais que visa principalmente criminalizar a política, afastar os políticos da gestão pública. Com isso, criou dificuldades para dirigentes políticos e partidários, criou quarentena imensa para políticos assumirem cargos. Isso tem feito com que tenhamos muitas dificuldades, não apenas no nosso caso da Codeba, mas em diversos outros casos de indicações políticas feitas pelos parlamentares em todo o Brasil”, disse a deputada.

Lídice enumerou as inúmeras experiências do aliado político na gestão pública, visando deixar clara a competência de Tramm para comandar a Codeba. Na avaliação dela, a exigência de diploma de ensino superior acaba atrapalhando que quadros capacitados sejam nomeados e contribuam com a administração.

“Tramm é o concorrente ao cargo, de todas as diretorias, o que tem melhor currículo, com mais experiência. Ele já foi duas vezes dirigente da Codeba e assumiu outros cargos públicos de gestão: foi presidente da Juceb [Junta Comercial do Estado da Bahia], foi presidente da CBPM [Companhia Baiana de Pesquisa Mineral] com enorme destaque em sua atuação, foi secretário de Transportes no meu governo [prefeitura de Salvador, entre 1993 e 1996] e foi secretário de Turismo durante um período no governo de [Jaques] Wagner”, listou Lídice.

A parlamentar explicitou, entretanto, que há a possibilidade de desistência da indicação, buscando um outro posto para Tramm no governo Lula, no caso de rejeição do parecer jurídico encaminhado.

“O currículo de Tramm é adequado. Porém não se adequa às novas normas que são exigidas, tendo certa inadequação que nós estamos tentando vencer, inclusive apresentando um parecer jurídico a respeito dessa questão e que está sendo analisado pelo governo [Lula]. Se der, ótimo. Se não der, nós, juntamente com Tramm, discutiremos outra indicação”, concluiu.