Governo publica decreto que reconhece Romaria de Bom Jesus da Lapa

A Romaria do Senhor Bom Jesus da Lapa, um dos eventos religiosos mais importantes do estado, é reconhecida oficialmente como Patrimônio Imaterial da Bahia. A publicação foi feita pelo governador Jerônimo Rodrigues no Diário Oficial do Estado (DOU) desta terça-feira, 8.

A honraria havia sido concedida na manhã do último domingo, 6, durante a missa de 332 anos da procissão, que contou com a participação do chefe do Executivo baiano.

Com a publicação, fca o Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (IPAC), autarquia vinculada à Secretaria de Cultura, autorizado a adotar as providências previstas em lei, visando a execução do Decreto.

Atualmente, a festa acontece de 28 de julho a 6 de agosto. No último dia, ocorre a tradicional procissão do Bom Jesus, que é visitada por milhares de baianos e turistas. A romaria baiana é a terceira maior do Brasil.

Segundo o Governo do Estado, a previsão é de que o evento religioso deste ano tenha reunido 700 mil pessoas e injetado mais de R$ 1 milhão na economia local.