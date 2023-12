Gualberto renuncia cargo e Bira assume prefeitura de Mata de São João | A TARDE

O prefeito de Mata de São João, João Gualberto (PSDB), deu adeus ao comando da cidade e renunciou ao cargo nesta sexta-feira (15). Segundo ele, o motivo para a sua saída foi ter consolidado o trabalho dele e cumprir a promessa de deixar a localidade nas mãos de um “matense”.



Com a renúncia de Gualberto, a prefeitura vai passar para as mãos do vice-prefeito Bira (UB), que assume oficialmente a função a partir da próxima terça-feira (19). A solenidade de posse está marcada para 17h, na Câmara Municipal.

“Encerro este ciclo com a sensação de dever cumprido. Hoje, todo nosso secretariado municipal é composto por matenses, os cargos de chefia são ocupados por matenses e, para consolidar, o prefeito agora será matense”, disse Gualberto.

Prestes a assumir o cargo, Bira destacou a transformação que o município passou nos últimos 20 anos: “Tenho muito orgulho de participar de uma gestão que elevou Mata de São João para o cenário nacional, com uma gestão de excelência, tornando a cidade um dos mais importantes e consolidados destinos turísticos. Temos também o pioneiro ensino 100% integral, os investimentos em inclusão social, saúde e infraestrutura”.

Empolgado, ele se comprometeu a dar continuidade no que havia sido feito na cidade. “Vamos honrar esse legado e dar continuidade ao trabalho, avançando ainda mais”, prometeu.