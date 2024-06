"Hoje a prefeitura está organizada", diz Bruno sobre gestão municipal | A TARDE

O prefeito Bruno Reis (União Brasil) fez um breve balanço sobre os quase quatro anos de sua gestão à frente da Prefeitura de Salvador. Segundo o gestor, a prefeitura "está organizada" e é reconhecida com notas máximas pelo Ministério da Fazenda e Secretaria do Tesouro Nacional.

De acordo com o gestor, o "Bruno de hoje é muito melhor do que o de quatro anos atrás". Prefeito de Salvador e pré-candidato à reeleição foi o entrevistado do programa Isso é Bahia, da Rádio A TARDE FM.

"Hoje a prefeitura está organizada, seja do ponto de vista financeiro, seja da estrutura de seus setores para pensar projetos ainda maiores, sonhos ainda maiores e mais audaciosos. A gente parte hoje de um novo patamar. Quando poderíamos imaginar que Salvador alcançaria nota máxima do Capag A + (Capacidade de Pagamento) na avaliação da secretaria de Tesouro Nacional? É o Ministério da Fazenda que está dizendo, não é a prefeitura", disse.

"Efetivamente, nós podemos ir mais além, acho que nós temos condições de pensar muito maior. E eu me sinto cada vez mais preparado para isso. Eu tenho dito que o Bruno de hoje é muito melhor do que o de quatro anos atrás. Mais maduro, mais experiente. Se eu já conhecia de gestão pública, aprendi muito mais. Desenvolvi ainda mais minhas capacidades políticas. Tenho certeza que eu posso ser um prefeito melhor do que já fui", pontuou Bruno.

