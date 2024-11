“Hora de levantar”, comenta Alice Portugal sobre fim da escala 6x1

- Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

A deputada federal Alice Portugal (PCdoB) foi às ruas manifestar, nesta sexta-feira, 15, em prol do fim da escala 6x1. No ato em Salvador, a parlamentar ressaltou a importância da luta pela pauta.

“A bandeira é antiga, mas a luta é a atual. Então é a velha redução da jornada de trabalho, sem redução de salário, que nossas centrais sindicais, nossos partidos, nossa juventude militante têm levantado há décadas, mas a atualidade dessa bandeira na formulação contra a jornada seis dias de trabalho e um de descanso apenas, [proposto] por Erika [Hilton], que eu aderir logo na saída como coautora e temos trabalhado juntas e juntos no Congresso Nacional sobre isso, é uma atualização dessa bandeira, é uma roupagem moderna que chega aos ouvidos da sociedade com clareza”, declarou, em conversa com o Portal A TARDE.



Alice citou como exemplos que deram certo, outros países que reduziram a carga horária de trabalho e ressaltou ter tido ótimos resultados para ambas as partes.

“É a hora de abraçarmos. Nos países onde houve um aumento dos dias de descanso, há inclusive três dias, mas no Brasil nós estamos falando de dois dias, a produtividade aumentou, a satisfação do trabalho aumentou e a lucratividade de quem entrega aumentou, então é uma bandeira suprapartidária é uma maneira que perpassa interesses ideológicos e que a gente tem que abraçar. Inclusive, deputados do PL assinaram a PEC. É hora de levantar, com muita propriedade, como uma bandeira da democracia”, afirmou.

A extinção da jornada 6x1 faz parte de uma Proposta de Emenda Constitucional (PEC) apresentada pela deputada Érica Hilton (PSOL-SP) na Câmara dos Deputados.

A medida, que prevê redução de 44 horas semanais para 36 horas, já atingiu a quantidade de assinaturas necessárias para iniciar a tramitação na Câmara dos Deputados.