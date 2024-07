"Independência do nosso povo", diz Bruno Reis sobre 2 de Julho

Bruno respondeu se terá outro 2 de julho como prefeito, tendo em vista que disputará a reeleição neste ano - Foto: Mila Souza | Ag A TARDE

O prefeito Bruno Reis declarou que o 2 de Julho tem o significado de "independência do nosso povo" ao falar sobre a importância dos festejos e valorização da histŕoria da Bahia e do Brasil.



"A independência do nosso povo, que resultou na soberania dos brasileiros, que passaram a conduzir os destinos da nossa nação e a última batalha onde os portugueses foram definitivamente expulsos foi aqui na Bahia, então essa data foi decisiva para a independência do Brasil e se hoje nós podemos celebrar uma série de conquistas que temos como nação foi por conta dessa independência que foi conquistada então são 201 anos de independência fundamental para que o Brasil continue avançando porque a gente possa ser o senhor do nosso destino e estamos aqui para celebrar essa data porque é importantíssima que ela possa ser cada vez mais enaltecida, celebrada para que ela se perpetue, principalmente na mente e nos corações das gerações presentes e futuras", afirmou Bruno.

Bruno respondeu se terá outro 2 de julho como prefeito, tendo em vista que disputará a reeleição neste ano.

"É essa vontade, é esse o desejo. Estou trabalhando muito. Graças a Deus, nossa gestão bem avaliada. Temos muitas entregas para fazer, não só até o dia 5 de julho, que é quando eu posso participar das inaugurações, mas em especial até o final desse ano, quando a gente conclui o nosso mandato, temos diversos outros projetos grandiosos em curso, que eu quero ter a oportunidade de ver e ter a certeza que eles serão entregues, garantir todas as conquistas que a cidade alcançou nos últimos anos, sua independência, acho que essa data ela se confunde com a gestão atual, independência, autonomia, andar com as próprias pernas, ser senhor dos seus destinos, não ficar dependendo de A, B ou C para resolver os seus problemas, não. Salvador se acostumou nos últimos anos, ver a cidade se transformar, estamos vivendo numa outra cidade".

"E tudo isso feito com esforço próprio do soteropolitano que nunca aceitou ser subserviente a quem quer que seja, então é com esse princípio, com esses valores que nós vamos encarar esse desafio e com fé em Deus, com fé no povo de Salvador a gente vai ter a oportunidade de governar essa cidade e fazer um mandato ainda melhor do que esse que nós fizemos quero lembrar vocês que eu só tive metade do mandato porque metade da pandemia praticamente não deixou de trabalhar, imagine com quatro anos o que a gente não pode faze", disse.

O prefeito também destacou a vinda do presidente Lula para Salvador, onde também participa do desfile ao 2 de Julho.



"Eu estava em um cheio de eventos, até 10 da noite cada um no seu lado trabalhando, é muito bom e tendo a oportunidade no circuito aqui de encontrá-lo irei cumprimentar", afirmou