“Intermunicipalizar o partido”, diz Tiago Correia sobre futuro do PSDB | A TARDE

Sob novo comando, o PSDB Bahia mira para o ano de 2024 intermunicipalizar a sigla e alcançar o maior número de municípios possíveis. Pelo menos é o que aponta o novo presidente tucano, deputado estadual Tiago Correia.

Em entrevista ao programa "Isso é Bahia" desta quarta-feira, 25, da A TARDE FM. O parlamentar e agora dirigente da sigla detalhou também qual será a posição do partido nas eleições em Salvador.



“Em Salvador nós temos uma parceria histórica com o grupo que é liderado pelo ex-prefeito ACM Neto, participamos da gestão, e hoje também compomos a gestão do prefeito Bruno Reis. Temos uma secretaria indicada pelo partido, a de Gestão, secretaria importante e estamos ao lado do prefeito nesse projeto. O atual presidente da Câmara, o vereador Carlos Muniz, já sinalizou que marchará ao lado de Bruno Reis e esse será o nosso posicionamento”, disse Tiago, pontuando quais são as pretensões do PSDB na Bahia.



“A ideia é continuar o trabalho iniciado pelo ex-presidente Adolfo Viana, intermunicipalizar o nosso partido, tentando alcançar o maior número de municípios.Me perguntaram quantos prefeitos queremos ‘fazer’. E respondi: 417. A intenção é aumentar a presença do partido em todos os municípios”, completou.