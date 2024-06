Irecê terá acréscimo de R$ 31 milhões em massa salarial, diz Carballal | A TARDE

O presidente da CBPM (Companhia Baiana de Pesquisa Mineral), Henrique Carballal, celebrou nesta sexta-feira, 24, o lançamento da pedra fundamental da nova unidade mineradora da Galvani, em Irecê. Com prospecção e processamento de fosfato, a expectativa é que o novo empreendimento torne a Bahia independente em fertilizantes, sem necessidade de importações.

Segundo Carballal, a área de mineração é a que paga os melhores salários no mundo e, com os 900 empregos que devem ser gerados pela nova unidade em Irecê, a tendência é de um incremento considerável na massa salarial dessa região do Sertão da Bahia.

“Nós vamos ter mais de R$ 31 milhões de massa salarial mensalmente circulando na região. Isso é um grande ganho, um ganho muito importante. São 900 empregos e é preciso que as pessoas saibam que a mineração paga os melhores salários. Além da mineração, nós vamos ter uma planta industrial de alta tecnologia também”, comemorou o presidente da CBPM.

Ainda de acordo com Carballal, a CBPM está construindo uma parceria com a Secretaria Estadual de Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre) para qualificar a mão de obra local, visando a contratação da população sertaneja da Bahia para o novo empreendimento de Irecê.

“Nós vamos inclusive também estar assinando a Setre, porque nós vamos qualificar a mão de obra. As pessoas serão contratadas pela Galvani através do Sine Bahia e a Setre, do secretário Davidson Magalhães, irá, dessa forma, poder qualificar a mão de obra, para que não venha a mão de obra de fora, para que a gente tenha aqui as pessoas na região produzindo, trabalhando e tendo esse salário circulando, esses recursos circulando, para incrementar ainda mais”, explicou Carballal.

Na nova unidade de mineração, além da prospecção e do processamento de fosfato para a produção de fertilizantes, a ideia é a inexistência de rejeitos e o reaproveitamento de calcário para a remineralização do solo, sendo assim um processo 100% sustentável.

“É difícil a gente conseguir calcular o imenso desenvolvimento econômico que um empreendimento como esse consegue atrair. Então é com muita felicidade que hoje a gente está aqui e, ao lado do governador e da diretoria da empresa Galvani, uma empresa 100% de capital nacional. É uma outra coisa importante a gente falar: essa é uma empresa 100% brasileira. Nos orgulha muito construir parceria com uma empresa assim”, afirmou o presidente da CPBM.

“Nós hoje estamos dando início a um processo de revitalização dessa questão da mineração, com sustentabilidade, mas acima de tudo com inclusão. Nós precisamos compreender que a mineração tem que ser democrática e tem que ser inclusiva, e hoje eu acho que a gente consegue dar um passo significativo nessa direção”, concluiu.

