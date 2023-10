Irrigação do Vale do Iuiu terá investimentode mais de R$ 5 bilhões | A TARDE

O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MDR) terá um investimento estimado em R$ 5,8 bilhões e projetou um modelo de concessão que viabilize a implantação do projeto. Com isso, evitando desapropriação e desestruturação fundiária, impactos ambientais associados ao desmatamento de novas áreas, como também o aporte exclusivo de orçamento público para a obra do empreendimento.

Nesta segunda-feira, 2, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) esteve na cidade de Guanambi, no sudoeste da Bahia, a cerca de 796 km de Salvador, no Sertão Produtivo, que compreende outros municípios, para participar do lançamento do edital de licitação do Projeto de Irrigação do Vale Iuiu. A iniciativa é realizada pelo MDR, através da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf).

O objetivo da ação é dar início aos estudos de viabilidade técnica, econômica, ambiental e da modelagem jurídica que vão orientar a Parceria Público-Privado na execução das obras de infraestrutura de captação e distribuição de água do Projeto de Irrigação Vale do Iuiu. De acordo com Jerônimo, os investimentos são federais, estaduais e envolvem recursos privados, de mais de R$ 3 bilhões na região, que segundo ele, vai garantir a melhoria das estradas, dos programas de irrigação e de projetos na área ambiental.

No lançamento, também estiveram reunidos na Praça do Feijão, os ministros da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, e da Casa Civil, Rui Costa, além do presidente da Codevasf, Marcelo Moreira Pinto. A área total irrigável é de 51,7 mil hectares e contempla o Iuiu Norte e Sul. É previsto que 250 mil habitantes sejam beneficiados e aproximadamente 160 mil empregos, diretos e indiretos, sejam criados quando a iniciativa estiver em pleno funcionamento.



Potencial agrícola

Os estudos apontam que a área do Vale do Iuiu tem grande potencial por causa da qualidade do solo, clima favorável, captação de água do Rio São Francisco e topografia plana, além da malha rodoviária para o escoamento da produção. A potencialidade agrícola aponta para produções tradicionais, como de feijão e olerícolas, como cebola, cenoura, pimentão e tomate. Além de frutas como abacaxi, banana, goiaba, limão e manga.

Em termos de benefícios sociais, vislumbram aumento da qualidade de vida, com a elevação do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), melhoria nas áreas de saneamento, educação e saúde, através do incremento de renda oriundo da produção e comercialização agrícola irrigada. Além da implantação e ampliação dos núcleos de serviço para o Projeto Iuiu. Também as condições da malha viária e do abastecimento de energia vão passar por melhorias.