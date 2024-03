Janela partidária faz vereadores trocarem de siglas em Salvador | A TARDE

Quase quatro anos se passaram desde as últimas eleições municipais em 2020. Em outubro deste ano, é a vez de escolher novamente quem será o seu representante nas Câmaras Municipais. Em Salvador, o Portal A TARDE preparou um guia especial com informações sobre quem fica, quem sai, quem está de partido novo e quem permanece na mesma sigla por mais uma legislatura aproveitando a abertura da janela partidária, que ocorre nesta quinta-feira, 7.



Com a mudança nas regras eleitorais neste ano, cada partido ou federação partidária poderá lançar somente 44 candidaturas na disputa pelas 43 cadeiras existentens na Camâra Municipal de Salvador, o que dificulta ainda mais a eleição de nomes que costumavam figurar sempre na lista dos eleitos.

Até então, três federações já foram registradas na Justiça Eleitoral para a disputa deste ano, são elas, “Brasil da Esperança”, formada por PT, PV e PCdoB, “PSDB/Cidadania”, composta por siglas de mesmo nome e “PSOL/Rede”, também de mesmo nome.

Outros partidos precisaram se adequar à nova realidade e se fundiram para evitar o desaparecimento natural, como é o caso do Podemos e PSC, que gerou o Podemos, mais robusto e com novo número de urna, além do Patriota e PTB, que viraram o PRD, que herdou o tradicional número 25. Todas essas siglas contam com vereadores de mandato e buscam nas eleições deste ano ampliar suas bancadas, enquanto não são esmagados por grandes legendas mais tradicionais.

Vereadores por partidos

PT-PV-PCdoB contam atualmente com a maior bancada da Câmara de Salvador, com sete vereadores no total: André Fraga (PV); Marta Rodrigues (PT); Tiago Ferreira (PT); Suíca (PT); Arnando Lessa (PT); Hélio Ferreira (PCdoB) e Augusto Vasconcelos (PCdoB).

PP, seguido do União Brasil, divide a segunda colocação com seis vereadores cada um. Pelo União Brasil, são eles: Cláudio Tinoco; Paulo Magalhães Jr.; Cátia Rodrigues; Kiki Bispo; Orlando Palhinha e Duda Sanches. Pelo PP: George Gordinho da Favela; Maurício Trindade; Leandro Guerrilha; Sabá; Roberta Caíres e Sandro Bahiense.

A federação PSDB/Cidadania conta com cinco vereadores, são eles: Carlos Muniz (PSDB); Téo Senna (PSDB); Cris Correia (PSDB); Daniel Alves (PSDB) e Joceval Rodrigues (Cidadania).

Com três vereadores apenas, está o Republicanos com os edis: Alberto Braga, Ireuda Silva e Júlio Santos, que é suplente na vaga deixada pelo vereador licenciado Luiz Carlos.

Partidos menores possuem dois ou apenas um vereador com mandato, como é o caso do PL, com Isnard Araújo e Alexandre Aleluia; PDT, com Randerson Leal e Anderson Ninho; PTB, com Dr. José Antônio; Patriota, com Átila do Congo; MDB, com Alfredo Mangueira; Avante, com Débora Santana; PSB, com Silvio Humberto; PSD, com Edvaldo Brito; PSOL, com Laina Crisóstomo; Solidariedade, com Fábio Souza; PMN, com Marcelo Maia e PSC e Podemos com Ricardo Almeida, Carolino e Sidninho, respectivamente.

Aproveitando a janela partidária

Por sobrevivência eleitoral, os vereadores de mandato se movimentam em busca de novos partidos. As movimentações acontecem devido a abertura da janela partidária iniciada nesta quinta-feira, 7, quando os parlamentares municipais estão liberados a iniciarem a chamada “dança das cadeiras” sob o aval do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e sem perder o mandato.

De acordo com a Justiça Eleitoral, a movimentação está prevista na Lei dos Partidos Políticos (artigo 22-A da Lei nº 9.096/1995) e é conhecida como janela partidária.

Em 2024, a troca de legenda partidária poderá ocorrer de 7 de março a 5 de abril, prazo final para filiação, exigido em lei para quem pretende concorrer às Eleições Municipais deste ano. A janela partidária é aberta em qualquer ano eleitoral, sempre seis meses antes da votação. Neste ano, apenas os mandatos de vereador estão prestes a terminar e, por isso, a norma para mudança partidária vale somente para esse cargo político.

Com isso, dos 43 vereadores de mandato da Câmara Municipal de Salvador, aproximadamente 13 devem colocar a campanha nas ruas da capital baiana em novas legendas, seja para garantir apoio à reeleição do prefeito Bruno Reis (União Brasil) ou dos pré-candidatos Geraldo Júnior (MDB) e Kleber Rosa (PSOL/Rede).

Confira as atuais movimentações:

Deixam o Podemos

Os três parlamentares que estão abrigados no Podemos vão desejar a sigla devido a virada de chave da legenda, que passou a apoiar o candidato bancado pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT).

Conforme apurações do Portal A TARDE, os vereadores Ricardo Almeida e Toninho Carolino migraram para o Democracia Cristã (DC) e Sidninho deverá ser lançado pelo PL.

Saídas no PDT

Com a provável saída dos dois vereadores de mandato do ninho pedetista, Anderson Ninho e Randerson Leal, a sigla está aberta a receber a mesma quantidade de parlamentares de mandato, além de apostar em novas e fortes candidaturas. Randerson negocia com o MDB, Ninho com outras duas legendas.

A debandada abre caminhos para possível entrada do vereador Leandro Guerrilha, que deve deixar o PP, para tentar o seu terceiro mandato na Casa Legislativa, na legenda que alçou a sua estreia na vereança.

Chegadas ao PRD

O Partido Renovação Democrática, que surgiu da fusão do Patriota com o PTB, abrigará os seguintes nomes: Isnard Araújo, que está de saída do PL, e Fábio Souza (SD). A sigla terá ainda a força do número de urna 25.

PMB

O vereador Átila do Congo, que herdou a cadeira da vereança após a morte precoce de Daniel Rios, sairá às ruas da capital baiana à frente de um novo partido, o PMB (Partido da Mulher Brasileira). O parlamentar confirmou a adesão à nova sigla ao A TARDE.

Avante e MDB

Como faz parte da base governista no estado, o Avante não deve receber vereadores de mandato e nem permanecer com a única da sigla na Câmara Municipal, a vereadora Débora Santana.

O mesmo ocorre com Alfredo Mangueira (MDB), que é base do prefeito Bruno Reis, e não deve concorrer à reeleição pelo partido.

PL

O PL, maior partido do país, já tem como certa a saída de Isnard para o PRD. Alexandre Aleluia, por sua vez, ainda não descarta deixar o partido também.

PSB, PSD e PSOL

As três siglas não têm previsão de saída de seus vereadores de mandato, Silvio Humberto, Edvaldo Brito e Laina, respectivamente.

Novas filiações:

DC: Ricardo Almeida, Marcelo Maia, Carolino;

PRD: Isnard, Fábio Souza, José Antônio;

PMB: Átila do Congo;

PL: Sidninho;

PDT: Leandro Guerrilha.