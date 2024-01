Jaques Wagner comemora entrega da Estação Águas Claras | A TARDE

O senador Jaques Wagner (PT) comemorou nesta terça-feira, 26, a inauguração da nova estação Águas Claras, que integra a Linha 1 do sistema metroviário Salvador-Lauro de Freitas. O equipamento que auxiliará o transporte público da capital baiana foi entregue à população baiana pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT).

“Pra frente, Salvador! O governador Jerônimo inaugurou hoje a nova estação de metrô Águas Claras/Cajazeiras, que integra a Linha 1 do sistema metroviário Salvador-Lauro de Freitas!”, iniciou o líder do governo no Senado.

As primeiras linhas do metrô baiano foram entregues ainda na gestão de Wagner, em 2014, quando esteve à frente do Estado. Atualmente, o modal conta com 38 quilômetros de extensão e 22 estações. A estação conclui o Tramo III do sistema de transporte.

“O nosso Metrô, que já é um dos maiores do Brasil, passa agora a ter 38 quilômetros de extensão e 22 estações para atender a população de Salvador e de toda a região metropolitana. Um novo terminal de ônibus anexo à nova estação também foi entregue. Com isto, já são mais de R$ 5 bilhões investidos pelo governo da Bahia, que segue transformando a mobilidade na capital baiana. Vamos em frente!”, celebrou Wagner.

Durante o período de adaptação, chamado de fase assistida, a estação Águas Claras funcionará de forma gratuita até a próxima segunda-feira, 1º. Além desta, a estação de Campinas também não cobrará tarifa pela entrada dos usuários.