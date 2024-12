Jathay Júnior participa de solenidade ao lado de governador em Luís Eduardo Magalhães

Lei foi sancionada durante a inauguração do aeroporto Ondumar Ferreira Borges, em Luís Eduardo Magalhães - Foto: Divulgação | Gov BA

O desembargador do Tribunal de Justiça da Bahia, Jatahy Júnior, participou na tarde da quinta-feira (12), em Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia, da solenidade de assinatura da lei 14.786/2024, sancionada pelo governador Jerônimo Rodrigues, que eleva a comarca de Luís Eduardo Magalhães de entrância intermediária a entrância final.

A desembargadora Maria de Lourdes Pinho Medauar foi a representante da presidente Cynthia Resende no evento, que contou também com a presença do corregedor-geral da Justiça, desembargador Roberto Frank.

A lei foi sancionada durante a inauguração do aeroporto Ondumar Ferreira Borges, em Luís Eduardo Magalhães

“Viemos participar deste momento histórico para o Oeste, em especial para Luís Eduardo Magalhães, que agora chega à entrância final graças à sensibilidade do governador Jerônimo Rodrigues, comprovando a sua atenção para todas as regiões da Bahia e com Judiciário, e ao empenho da nossa presidente Cynthia Maria Pina Resende”, disse o diretor-geral Jatahy Júnior, filho adotivo de Luís Eduardo Magalhães, grande incentivador das ações na região e convidado especial para a solenidade.

Entre 2022 e janeiro deste ano, na condição de comarca de entrância intermediária, Luís Eduardo Magalhães era vinculada à Corregedoria das Comarcas do Interior, que teve como corregedor o desembargador Jatahy Júnior.

“Agradeço aos poderes Legislativo e Executivo em especial ao governador Jerônimo Rodrigues por esta ação que terá enorme impacto positivo em todo o sistema de justiça e em particular aos luiseduardenses. Em nome da presidente Cynthia Resende parabenizo também toda a magistratura e os servidores de Luís Eduardo Magalhães”, disse a desembargadora Maria de Lourdes Pinho Medauar”.

Autora da proposta, a juíza Renata Firme, titular da 2ª Vara Cível de Luís Eduardo Magalhães, muito emocionada, ergueu a via assinada pelo governador e a exibiu para o público. “A prestação jurisdicional vai estar mais próxima da demanda cada vez maior. Muito feliz por nossa comarca”, afirmou.