Jerônimo antecipa 50% dos salários de servidores para o São João

Decisão foi anunciada na manhã desta terça - Foto: Fernando Vivas | GOVBA

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) anunciou nesta terça-feira, 11, que decidiu antecipar o pagamento de 50% dos salários dos servidores públicos estaduais. Os trabalhadores deverão receber metade dos seus vencimentos no próximo dia 21 de junho, a sexta-feira que antecede as festas de São João na Bahia.

O pagamento dos outros 50% do salário será no dia 28 de junho, seguindo o cronograma oficial do estado. A antecipação vai beneficiar diretamente 270 mil pessoas, entre eles servidores ativos e inativos (aposentados e pensionistas) do Estado.



O reajuste aprovado no último mês, sobre a remuneração do funcionalismo público, será incluído na antecipação, conforme informou o governo do Estado.



Jerônimo também antecipou que reajustou o auxílio alimentação dos trabalhadores.



“Além do reajuste de 4% para servidores ativos e inativos e pensionistas, também reajustarei o auxílio alimentação. E para os servidores da Educação Básica, darei reajustes complementares para as carreiras com menores remunerações. Um abraço a todos, bom Santo Antônio, bom São João e bom São Pedro!”, explicou o governador.

O funcionalismo público já vai receber, na folha de pagamentos do mês de junho, o reajuste do auxílio refeição concedido pelo Executivo.

Os servidores que atuam em regime de 30 horas semanais passarão a receber auxílio mensal de R$ 286, enquanto aqueles que trabalham no regime de 40 horas terão o benefício mensal ampliado para R$ 440, o que representa um incremento de 66%.

O reajuste no benefício vai gerar um impacto econômico para os cofres públicos de R$ 110 milhões este ano (7 meses). Em 2025, a despesa com reajuste do auxílio será R$ 202 mi, em 12 meses.

Ao todo, o Poder Executivo irá desembolsar um montante de R$ 650,8 milhões com o adiantamento para os servidores, recursos que vão ajudar a movimentar a economia do estado.



A antecipação vai contribuir para aumentar a circulação de capital no estado, especialmente nas cidades do interior, que recebem grande quantidade de pessoas no período dos Festejos Juninos.