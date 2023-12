Jerônimo anuncia possíveis cidades para novas Casas da Mulher | A TARDE

Após o anúncio da ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, sobre novas Casas da Mulher Brasileira na Bahia, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) citou, na manhã desta terça-feira, 19, possíveis cidades que podem receber o local de acolhimento.

“Em 2024 [vamos] fazer mais entregas. Temos Irecê, que é um potencial, lugar com combinação com a ministra. Feira de Santana, Itabuna ou Ilhéus. Tem demanda em outros lugares, então a gente vai fazendo o papel da gente com investimentos”, declarou durante coletiva de imprensa em evento de inauguração da Casa da Mulher em Salvador.

Cida, que também esteve presente na abertura do ambiente, detalhou que mais três Casas serão construídas no Estado. No Brasil, ao todo, já existem oito locais de acolhimento.

Em discurso, Jerônimo fez questão de ressaltar o papel da ex-presidente Dilma Rousseff na idealização do projeto enquanto liderava o país.

“Nesse momento, a gente avalia como fundamental não esquecer o que a presidente Dilma significou para a gente. No primeiro mandato da presidente ela construiu um conjunto de ações e no segundo aconteceu o que aconteceu [impeachment]. Então é sim um reconhecimento às mulheres que passam pelas Câmara de Vereadores, vice-prefeitas, prefeitas, governadoras”, declarou.

Além do governador da Bahia e a ministra, o prefeito de Salvador Bruno Reis (União Brasil) também estava presente no evento de inauguração.