Jerônimo apresenta a deputados projeto de reajuste de 4% a servidores | A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues apresentou nesta terça-feira, 23, aos deputados estaduais da bancada de governo, o projeto de reajuste dos servidores públicos.

Fontes do Portal A TARDE asseguram que a proposta do governo é de reajuste de 4% ao funcionalismo. A pauta foi tratada durante reunião na Assembleia Legislativa (Alba), onde o chefe do Executivo também discutiu as emendas impositivas dos parlamentares.