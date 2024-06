Jerônimo atinge marca de 200 municípios baianos visitados nesta quinta | A TARDE

No município de São Desidério, no território Bacia do Rio Grande, o governador Jerônimo Rodrigues completará a marca de 200 municípios baianos visitados. O local será o palco das comemorações ao Dia Mundial do Meio Ambiente, durante agenda do governo na quinta-feira, 6, no Espaço Coliseu da Paz.

No evento, Jerônimo vai autorizar, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Inema, a contratação de projetos para obras de requalificação do Parque Metropolitano de Pituaçu, além da adesão da Sema ao Global Mangrove Alliance (GMA), para cooperação na conservação de manguezais na Bahia.

Para beneficiar municípios baianos serão celebrados convênios com Consórcios Públicos Intermunicipais em aprimoramento de gestão ambiental.

O governador também assina publicação da Consulta Pública do Plano Estadual de Meio Ambiente (PEMA), o edital da 2ª Edição do Prêmio Bahia Sustentável e o encaminhamento do Projeto de Lei para criação do Programa Agente Jovem Ambiental (AJA Bahia) à Assembleia Legislativa da Bahia.

Durante a agenda também será autorizada a implantação do Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS Cerrado), no município de Barreiras, e entregues materiais e equipamentos para a Operação Florestal ao Corpo de Bombeiros da Caravana Bahia Sem Fogo, na Região Oeste, que terá, na ocasião, o anúncio do encerramento da sua 2ª etapa.

