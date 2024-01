Jerônimo autoriza licitação do VLT de Salvador com custo de R$ 3,6 bi | A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) autorizou nesta terça-feira, 26, a licitação para a construção do novo VLT (veículo leve sobre trilhos) de Salvador, que deve ligar o bairro da Calçada ao bairro de Piatã, passando pelo Subúrbio Ferroviário e pela Ilha de São João, em Simões Filho.

O projeto, que terá um custo superior a R$ 3,6 bilhões, já havia sido antecipado pelo portal A TARDE em agosto, com poucas alterações realizadas pela gestão estadual nos últimos meses.

As obras serão divididas em três partes. Na primeira, a ideia é ligar a região de Ilha de São João, em Simões Filho, ao bairro da Calçada, em Salvador, passando por todo o Subúrbio Ferroviário. O trecho foi priorizado porque o governo do estado entende que tem uma dívida com a população suburbana, devido à desativação do trem em fevereiro de 2021.

O percurso desse primeiro trecho terá 16,6 km, com um investimento superior a R$ 1,5 bilhão. Inicialmente, o governo pensou em levar o VLT apenas até Paripe, mas reviu o projeto após pressões externas e voltou a incluir Ilha de São João, que estava presente no projeto abortado junto à Skyrail.

O segundo eixo do projeto sairá de Paripe em direção ao bairro de Águas Claras, se conectando com o metrô de Salvador e a nova Rodoviária da capital, através da Estrada do Derba. O trecho terá 9,2 km e deve ser construído a um custo de R$ 1,2 bilhão.

A terceira e última parte do VLT de Salvador percorrerá as avenidas 29 de Março e Orlando Gomes, ligando Águas Claras ao bairro de Piatã, na Orla Atlântica de Salvador. Serão 10,52 km de percurso, com um investimento de R$ 878 milhões.

No total, todo o sistema de VLT da capital baiana terá a Estação da Calçada e mais 34 paradas, sendo 17 no primeiro trecho, oito no segundo e nove no terceiro.

Além do modal em si, as obras preveem recuperação de túneis, revitalização da Ponte São João, urbanização com iluminação LED, implementação do sistema de energia do VLT, praças de convivência, pista de skate e ciclovias.

Trens do Mato Grosso

Para acelerar e baratear a instalação do modal, o governo do estado está tentando adquirir 40 trens de VLT que foram comprados pelo governo do Mato Grosso em 2013, mas jamais foram utilizados. A negociação se dá no âmbito de um grupo de trabalho no Tribunal de Contas da União (TCU) e se arrasta desde agosto.

Na segunda-feira de Natal, 25, o portal A TARDE revelou que o governo Jerônimo solicitou a CCR, empresa que gere o sistema metroviário de Salvador, uma avaliação dos trens mato-grossenses.

No relatório, a CCR aprovou o equipamento rodante do Mato Grosso, afirmando que eles podem operar no VLT de Salvador. Por outro lado, a empresa sugeriu condições para a compra dos trens, afirmando que eles já sofreram depreciação de 30%.