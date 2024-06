Jerônimo autoriza requalificação do Parque Metropolitano de Pituaçu | A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues (PT), que esteve presente na cidade de São Desidério, nesta quinta-feira, 6, aproveitou o momento para autorizar novas medidas voltadas para o meio ambiente para todo o estado da Bahia.

Entre as ordens de serviços assinadas pelo chefe do Executivo, destacam-se as obras voltadas ao meio ambiente, como a requalificação do Parque Metropolitano de Pituaçu, em Salvador, que conta com quase 400 hectares de Mata Atlântica preservada.

Também foram autorizados sete consórcios que beneficiarão 127 municípios, além do projeto de lei que dispõe sobre a criação do Programa Agente Jovem Ambiental, que será enviado à Assembleia Legislativa da Bahia para apreciação dos deputados. Adicionalmente, foi autorizada, através do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (INEMA), a consulta pública do Plano Estadual do Meio Ambiente.

O município de São Desidério também foi contemplado com a construção do Sistema Simplificado de Abastecimento de Água na Digestiva do Sítio e a pavimentação da BA-463, que ligará os municípios de São Desidério e Catolândia, com uma extensão de mais de 14 km.

