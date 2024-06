Jerônimo diz que fará mais investimentos na educação da Bahia | A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) voltou a afirmar que irá investir ainda mais na educação das crianças do estado. A declaração foi dada na manhã desta quinta-feira, 6, em São Desidério, onde o chefe do Executivo participou de um evento para promover ações voltadas ao meio ambiente.

Jerônimo reforçou o processo de alfabetização e assegurou que vai "chegar junto" para ajudar as prefeituras.

“Prefeitos, prefeitos e a população, volta e meia a gente ouve, ‘ah um indicador de alfabetização da Bahia tá baixo’, gente, eu não vou tirar o braço da seringa, não vou, eu não vou ficar jogando para pra prefeito ou pra prefeita”, garantiu.

Ele ainda salientou que vai investir onde for possível para que a Bahia não tenha apenas grandes escolas estaduais.

“Onde eu puder ajudar o prefeito a construir uma creche eu vou juntar dinheiro, eu vou fazer isso onde eu puder juntar dinheiro e dizer eu não vou fazer só escolas estaduais”, afirmou Jeronimo.

Contudo, o petista também ressaltou que a responsabilidade da educação é do município. “Na lei, na LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei nº 9.394/1996.), é de responsabilidade e dom em si, é quem abre creche, é quem abre escola fundamental, primeiro grau chamado, primeiro grau, é das prefeituras, mas eu sei que as prefeituras têm dificuldade em construir escolas, principalmente na escola da educação do campo”, explicou.

