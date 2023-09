Jerônimo comenta megaoperação em Valéria: "Não vamos dar guarida"

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) comentou nesta sexta-feira, 15, a Operação FAUDA, megaoperação conjunta entre as polícias Federal, Militar e Civil no bairro de Valéria, em Salvador, e lamentou a morte de um agente federal.

"Não vamos dar guarida a esse tipo de atuação na Bahia [crime organizado]. Hoje eu quero me solidarizar com a Polícia Federal que perdeu um homem nessa iniciativa da operação em Valéria. É uma operação em parceria com a Polícia Federal, Militar e Civil. É uma iniciativa da polícia para desmontar essa atuação do crime organizado no estado da Bahia, em parceria com o governo federal", disse o governador, durante evento de entrega de viaturas em Feira de Santana.

Dois suspeitos também foram atingidos no confronto e não resistiram aos ferimentos. Os feridos foram encaminhados para o Hospital Geral do Estado (HGE), que fica localizado na avenida Vasco da Gama. A Operação Fauda ocorre em combate ao tráfico de drogas e armas, homicídios e roubos no bairro.