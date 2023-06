Jerônimo critica falas do governador de Minas: “preconceituoso”

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), rebateu neste sábado, 3, as falas do governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), sobre o assistencialismo no Brasil. De acordo com o mineiro, os estados das regiões Sul e Sudeste poderiam contribuir mais com o país do que os demais porque, em tese, teriam mais pessoas "trabalhando do que recebendo auxílio emergencial".

Em publicação nas redes sociais, Jerônimo rebateu o colega de Minas e apontou o conteúdo preconceituoso do pensamento de Zema.

“Lamentável o pensamento do governador mineiro. Preconceituoso, prega o separatismo num momento em que o Brasil precisa de união e reconstrução. Importante o governador conhecer experiências de gestão muito bem sucedidas no Nordeste, por exemplo”, criticou o governador da Bahia.

“A Bahia continua altiva, buscando sempre ser destaque nacional, trabalhando por quem mais precisa e respeitando todos os estados”, complementou Jerônimo.

A declaração de Zema ocorreu na sexta-feira, 2, durante o 8° encontro do Consórcio Sul e Sudeste, em Belo Horizonte. Falando para um público sudestino e sulista, o governador de Minas disse que nessas regiões há mais pessoas trabalhando do que recebendo auxílio.

“Quando se fala em Sul e Sudeste, nós temos aqui uma semelhança enorme. Se tem estados que podem contribuir para esse país dar certo, eu diria que são esses sete estados aqui. São estados onde, diferente da grande maioria, há uma proporção muito maior de pessoas trabalhando do que vivendo de auxílio emergencial”, declarou Zema.

O posicionamento de Zema gerou indignação nas redes sociais, onde usuários apontaram a fala como falsa e xenofóbica.