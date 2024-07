Jerônimo critica ViaBahia e diz que cobrará Lula: “Elegemos para isso”

Governador demonstrou insatisfação com atuação da ViaBahia nas rodovias federais do estado - Foto: Lula Bonfim | Ag. A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) afirmou, na manhã desta terça-feira, 18, que não está satisfeito com os serviços prestados pela ViaBahia, concessionária que administra a BR-324 e a BR-116, duas das principais rodovias do território baiano. O gestor estadual ainda revelou que vai cobrar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), para que o governo federal intervenha na situação.

“Eu não aceito, não concordo. É uma via federal, mas eu sou o governador e tenho que reivindicar. Lula, nós elegemos para isso, para cobrarmos aquilo que for necessário, para nos colocarmos à disposição”, declarou o governador.

Jerônimo cobrou a duplicação da BR-116, uma velha reivindicação dos baianos, especialmente da região de Vitória da Conquista. Segundo o governador, a atuação da ViaBahia no estado será um dos temas da reunião que terá com presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), ministro Bruno Dantas, nesta quarta-feira, 18.

“Quando eu falo da ViaBahia, não é só o trecho Salvador-Feira. É o trecho também que liga à BR-116, chegando, por exemplo, até Vitória da Conquista, que nós temos duplicação para fazer. Eu estarei amanhã lá. Vou novamente pedir ao ministro Bruno informações sobre o processo da ViaBahia. Eu quero que a ViaBahia, ou quem quer que seja, possa fazer o seu papel”, concluiu Jerônimo.

O encontro de Jerônimo com Bruno Dantas terá, como principal motivo, a assinatura do contrato de compra dos trens que deverão ser utilizados no VLT de Salvador. O material será adquirido junto ao governo do Mato Grosso.

BR-101

O petista baiano também cobrou o governo Lula para outras duplicações de rodovias, especialmente nos trechos da BR-101 no Extremo Sul do estado. De acordo com Jerônimo, essa rodovia é duplicada na maioria dos estados pelos quais ela passa, mas acaba virando pista única no território da Bahia.

"A duplicação continua na mesa do governo federal. Nós temos poucas estradas federais duplicadas na Bahia. Você vem de Alagoas, de Pernambuco, do Espírito Santo, de Minas Gerais, é pista dupla. Quando chega na Bahia, as federais se fecham em uma só", lamentou Jerônimo.