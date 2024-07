Compra dos trens do VLT de Salvador pode ser fechada amanhã; entenda

Vagões estão parados há mais de 10 anos no Mato Grosso, mas foram avaliados positivamente pela CCR - Foto: Edson Rodrigues | Secopa-MT

A longa negociação entre os governos estaduais da Bahia e do Mato Grosso em torno dos trens do VLT Cuiabá-Várzea Grande pode ter seu último capítulo nesta quarta-feira, 19. O governador Jerônimo Rodrigues (PT) deverá ir a Brasília para uma reunião decisiva no Tribunal de Contas da União (TCU), visando fechar negócio para a compra dos vagões.

O fato foi revelado pelo próprio Jerônimo nesta terça, 18. O governador contou ao Portal A TARDE que irá à capital federal para uma reunião com representantes do governo do Mato Grosso e com o presidente do TCU, o baiano Bruno Dantas, para tentar concluir o negócio.

“Amanhã, eu estarei em Brasília, em uma agenda no TCU com o governo do Mato Grosso, fechando [o negócio]. Espero que dê certo. Tenho um indicativo de amanhã à tarde, a gente poder dialogar com o presidente Bruno Dantas, os dois tribunais de contas, as duas PGE [Procuradoria Geral do Estado], os dois governadores, as duas secretarias da Fazenda, fechando o último acordo, que eu espero que dê certo, dos trens para o VLT, que nós anunciamos a obra na sexta-feira passada”, disse o governador.

Jerônimo não revelou os detalhes da venda, mas o Portal A TARDE apurou que o valor deverá ser fechado em até R$ 750 milhões, para a compra dos 40 trens de VLT sob posse do governo do Mato Grosso. No total, são 280 vagões, que foram aprovados para uso em Salvador em vistoria técnica da CCR solicitada pela gestão estadual baiana.

O equipamento rodante foi adquirido em 2012 pelo governo do Mato Grosso, para funcionar no VLT Cuiabá-Várzea Grande, um projeto da Copa do Mundo 2014 que acabou nunca saindo do papel. Considerando o preço atual dos trens novos, o governo da Bahia avalia que deve economizar em torno de R$ 500 milhões ao adquirir os vagões mato-grossenses.

A negociação entre a Bahia e Mato Grosso se arrasta desde agosto de 2023. Outros estados chegaram a demonstrar interesse no equipamento, como Pernambuco e Rio de Janeiro. Os concorrentes, porém, já encontraram um pré-acordo firmado entre baianos e mato-grossenses.

O início das obras para o VLT de Salvador foi autorizado na última sexta, 14, com um projeto que prevê a instalação de 36,4 km de trilhos, com uma estação e outras 34 paradas, a maioria delas sem a utilização de catracas de cobrança de passagem. O prazo para a conclusão do modal é agosto de 2028.