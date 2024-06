Tarifa do VLT de Salvador será a mesma do metrô

Governo assinou nesta sexta ordem de serviço para início das obras do modal - Foto: Divulgação | GOVBA

A tarifa do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) será a mesma que a do Sistema Metroviário Salvador-Lauro de Freitas, que atualmente está em R$ 4,10, conforme confirmou a presidente da Companhia de Transportes da Bahia (CTB), Ana Cláudia Nascimento, em conversa exclusiva com o Portal A TARDE, na manhã desta sexta-feira, 14, em evento de oficialização do início das obras do modal.

“A tarifa seguirá a política tarifária do metrô, por que ele vai seguir a mesma qualidade de serviço. Não podemos ter uma distinção dentro de uma estrutura metropolitana”, iniciou.

Ana Claúdia também detalhou que a escolha da forma de operação ainda está em estudos.

“Nós ainda estamos avaliando qual é o cenário mais vantajoso para o Estado. Se fazer diretamente com a empresa atual do metrô ou se licitar uma nova concessão, isso nós estamos em estudos para ver qual é a condição mais vantajosa, não só do ponto de vista econômico, mas também de celeridade, seriedade, comprometimento”, declarou.

“Às vezes ter parceiros diferentes complica na forma de operar, mas isso nós estamos avaliando com muito cuidado, porque é uma coisa que vai durar muito tempo. A obra tem um tempo menor, mas a operação será por 20 ou 30 anos, então temos que ter muito cuidado na entrega da operação desse sistema”, concluiu.

>> Inema concede licenças para VLT no Subúrbio e metrô no Campo Grande

Início das obras

O governo do Estado assinou nesta sexta a ordem de serviço para início das obras do VLT, em evento, na Estação da Calçada.

O evento também está sendo construído para a comemoração dos 10 anos do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas, com a divulgação de mais detalhes sobre a Expansão Sul — implantação do tramo 4 da Linha 1, com a criação da Estação Campo Grande.