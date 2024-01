Jerônimo faz previsão sobre novas extensões do metrô de Salvador | A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues comentou nesta terça-feira, 26, sobre a previsão de novas obras de extensão do Metrô de Salvador até outros bairros da capital baiana, como por exemplo o maior deles: Cajazeiras. Nesta terça-feira, foi inaugurada a Estação Águas Claras, com embarque gratuito até 1º de janeiro.



Mais cedo, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, havia revelado que o Estado cadastrou a extensão da Linha 1 até o Campo Grande no Novo PAC do governo federal.

“Ainda não. Nós vamos concluir esse processo da rodoviária, do VLT…isso não quer dizer que vamos parar o processo para Cajazeiras, não. Mas vamos estudar. Nós cadastramos agora no PAC, vamos dar atenção a isso, sem perder de vista…o que ouvimos do ministro Rui Costa é de que o governo Lula, quando voltou, voltou também o planejamento de políticas públicas. Então vamos ter que agora planejar uma nova etapa de mobilidade para Salvador. Até o próximo trimestre de 2024 daremos algum anúncio sobre isso”, afirmou Jerônimo.

O governador também falou da possibilidade de haver um vagão exclusivo para mulheres e PCD’s, além de horários distintos para dias de jogos entre duas torcidas, como em outros estados.

“Não chegou nada nesse sentido ainda. Na hora que chegar, vamos nos debruçar sobre isso. Se tiver alguma ação de inclusão, de respeito ao gênero, aos PCD, a CCR e a CTB têm feito com muita responsabilidade. Em dia de jogos, se chegarmos a ter torcida mista, podemos distribuir horários específicos para as torcidas, mas por enquanto nada foi iniciado.