Jerônimo indica que obras do VLT podem ter execução direta do Estado

O governo da Bahia está decidido a, através da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder), executar diretamente as obras de construção do VLT de Salvador. De acordo com o governador Jerônimo Rodrigues (PT), em entrevista na manhã desta quarta-feira, 27, a intenção da gestão estadual é que o novo modal seja construído pelo próprio Estado, abandonando inicialmente o modelo de PPP.

"Estamos vendo se o desenho é adequado, mas tudo indica que vai ser uma obra pública [executada diretamente]", afirmou o governador.

A sinalização de Jerônimo aponta para uma impaciência do governo do estado com as parcerias público-privadas que foram construídas nos últimos tempos na Bahia. Após o aumento do custo para a construção da ponte Salvador-Itaparica e o cancelamento do contrato anterior do VLT do Subúrbio, a gestão estadual agora deseja executar as obras por si própria.

Segundo apurado pelo portal A TARDE, o lançamento do projeto está previsto para ocorrer até o dia 31 de outubro. Na entrevista, Jerônimo não cravou uma data, mas reforçou que a intenção é lançar o VLT de Salvador no próximo mês.

“Nós estamos com a Casa Civil, do secretário Afonso Florence, coordenando isso com as secretarias. Eu espero que a gente possa, até o mês de outubro, soltar a licitação”, disse o petista.

O governador também admitiu que está negociando, no âmbito de um grupo de trabalho no Tribunal de Contas da União (TCU), a compra de 280 vagões do VLT do Mato Grosso, que faria a ligação entre os municípios de Cuiabá e Várzea Grande, mas que nunca foi colocado para andar.

Jerônimo revelou que, além dos vagões, o material rodante que está sendo negociado também inclui os trilhos e toda a parte elétrica do sistema de VLT que não foi utilizado no Mato Grosso, barateando e facilitando a logística para o governo baiano.

“Se acontecer, vai ajudar bastante. Vamos fazer compra de vagões novos, com valores dentro do padrão. Estamos tendo a parceria e o entendimento do TCU. O TCE tem participado de algumas reuniões, para acenar para qualquer risco de inabilidade. Mas o importante é que, junto com esses vagões, virão trilhos e parte elétrica, cabos. Isso antecipa bastante os serviços”, contou o governador.

A tentativa de compra dos vagões do VLT do Mato Grosso foi antecipada pelo portal A TARDE no final de agosto. De lá para cá, a Bahia ganhou a concorrência de Pernambuco e Rio de Janeiro na busca pelo equipamento. Entretanto, na avaliação de integrantes da Casa Civil matogrossense, o governo baiano segue favorito para a aquisição do material, que tem uma vida útil estimada em 30 anos.

Por fim, o petista confirmou que o trecho prioritário para o governo do estado é o que liga o bairro de Paripe, no Subúrbio Ferroviário, à Calçada.

“Estamos trabalhando com as duas possibilidades: se der certo, teremos adiantamento e a gente poderá se antecipar com a obra pública e garantir os serviços. De imediato, eu tenho um compromisso com o trecho da Suburbana até a Calçada”, concluiu.

A previsão do governo do estado é iniciar a construção do modal antes de 2024 e concluir todo o projeto do VLT de Salvador por um custo de aproximadamente R$ 3,5 bilhões, conforme apurado pelo A TARDE.