Jerônimo lamenta tragédia causada pelas chuvas em São Paulo

Em meio à agenda do Carnaval de Salvador e do interior da Bahia, o governador Jerônimo Rodrigues prestou solidariedade aos familiares e vítimas das chuvas registradas no litoral norte de São Paulo. O presidente Lula visitou a região afetada nesta segunda-feira, 20, junto com o ex-governador baiano e Ministro Chefe da Casa Civil, Rui Costa.

“Estou no Carnaval, mas acompanhando as notícias das fortes chuvas que atingiram o litoral norte de São Paulo. Minha solidariedade às vítimas dessa tragédia”, publicou o governador da Bahia em seu perfil oficial no Twitter.

As fortes chuvas atingiram as localidades do estado paulista entre a noite de sábado e a madrugada do último domingo, 19. Ao todo, 36 mortes e centenas de pessoas desalojadas e desabrigadas foram registradas até o início da tarde de segunda.