Jerônimo minimiza aproximação de Bruno com Lula: 'Ato democrático'

O encontro entre o prefeito Bruno Reis (União Brasil) e o presidente Lula (PT) foi encarado pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT) como um "ato democrático".

Durante a abertura da Feira Março Mulher na Arena Fonte Nova, em Salvador, nesta quarta-feira, 8, o gestor estadual voltou a afirmar que o momento político não é mais de "palanque" e que a colaboração mútua entre os poderes será essencial para o bem da população.

"Tanto eu quanto o presidente Lula temos afirmado que já descemos do palanque. Na hora da política, a gente sabe quem é quem. Quem estava conosco, quem não tava e quem vai ficar, então é natural que hoje haja um ato democrático como esse. Passamos quatro anos com um presidente que não recebia nem os dele. Então, vamos continuar fazendo isso como Wagner fez e como Rui fez. Quando o prefeito toma posse, é porque o povo quis e nós não iremos contra a vontade do povo.", pontuou.

Viagem à China

O governador revelou que deverá acompanhar o presidente Lula em viagem para a China marcada para a última semana de março. De acordo com o Itamaraty, a agenda com o principal parceiro comercial do Brasil terá um encontro com o presidente chinês, Xi Jinping, no dia 28 de março.

O vice-presidente, Geraldo Alckmin, adiantou em fevereiro que a viagem teria como principal motivo a busca de novos investimentos chineses no país, o que é confirmado por Jerônimo.

"Temos uma central de informação e monitoramento de inteligência que é com tecnologia chinesa. Então queremos ampliar, modernizar e trabalhar para fortalecer essa parceria. Temos uma possibilidade de finalizar o VLT com a BYD e temos a ponte. Espero que a minha ida junto ao Lula resolva de uma vez por toda a questão da ponte", afirmou.

"Já iríamos fazer essa viagem por conta das relações que temos em pelo menos quatro ou cinco grandes projetos com a China. Esperamos que possamos, com essa ida, termos o fechamento desses contratos e abertura de outros. Já solicitamos e temos um acordo para podermos compor a aeronave do presidente. Estaremos acompanhando o presidente Lula, pretendemos trabalhar junto às agendas dele que pudermos participar e após sua volta, continuarei na China privilegiando as agendas das empresas e negócios e fazendo os contatos posteriores com os sinais que serão abertos para outras parcerias para vermos o que podemos fazer aqui de ciência, turismo, saúde, educação e cidades inteligentes. É uma agenda importante para nosso governo", pontuou.