Jerônimo nega "migração total" para serviços públicos digitais | A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) e sua equipe apresentaram na noite desta quarta-feira, 1°, o novo portal do Governo do Estado, em evento no Teatro Castro Alves, em Salvador. Apesar de falar da proposta da ferramenta, que é unificar os diversos serviços públicos estaduais, sem que o cidadão precise buscar diversos links, o governador nega que o digital substituirá o presencial.

"Temos um percentual da população brasileira e baiana que não tem acesso à tecnologia, não tem um bom aparelho ou não tem aquela formação [tecnológica]. Então é fundamental o presencial e não vamos abrir mão", disse o governador em coletiva.

O secretário de Comunicação, André Curvello, afirmou que o portal tem meta de acessos. "Hoje, nós temos quase 5 milhões. A tendência, com essa nova tecnologia, é que a gente, a cada 6 meses, consiga crescer 10%. Então, gradativamente, a gente tem muita esperança de chegar rapidamente aos 7 milhões [de acessos]", afirmou Curvello.



Sobre a plataforma

O ba.gov.br terá quase 600 serviços disponíveis que podem ser acessados pela web, aplicativo e pelo WhatsApp, 24 horas por dia, 7 dias por semana, de qualquer lugar, de forma simples e segura. Entre os órgãos que oferecem serviços na plataforma estão a Saeb, com o SAC Digital, Detran, Sefaz, SineBahia, Procon, Embasa, INSS, a PM, com a Junta do Serviço Militar, a Polícia Civil com a Delegacia Digital, além da Polícia Federal, Secretaria de Segurança Pública e Tribunal Regional Eleitoral.

Os usuários terão acesso aos serviços por meio de canais web, mobile (iOS e Android), pelo WhatsApp, além de um aplicativo próprio. O objetivo é garantir uma experiência intuitiva e resolutiva, com opções variadas de acesso, atendendo, assim, a todos os públicos, afirma a gestão estadual.

O ba.gov.br poderá ser acessado de qualquer dispositivo 24 horas por dia, sete dias por semana, de forma segura e simples, garante o Governo da Bahia.