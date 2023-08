Jerônimo responde sobre uso de máscaras após surgimento de nova cepa

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), afirmou nesta quinta-feira, 17, que o governo estadual monitora a necessidade do uso de retorno de máscaras de proteção facial em meio ao surgimento de uma nova cepa do coronavírus, subvariante da Omicron. Ainda não registros da nova cepa no Brasil.

"Sobre a necessidade do retorno do uso de máscaras, não há nenhuma orientação do Ministério da Saúde, nem do Conselho Nacional de Saúde, para que a gente possa recomendar o uso. Ontem a secretária Roberta Santana (Saúde) soltou uma nota esclarecendo que nós estamos atentos, é bom que tem aqui os infectologistas de plantão, nós não podemos brincar com o tema", falou, durante visita ao Hospital 2 de Julho, antigo Hospital Espanhol.

A nova subvariante ainda não foi formalmente nomeada, mas é chamada de 'BA.6', e está levando alguns a temer um quadro preocupante do novo-coronavírus possa surgir nas próximas semanas. A nova subcepa só foi encontrada, até agora, na Dinamarca e em Israel, mas também possui um nível espantoso e alarmante de mutação. Cientistas europeus sugerem volta do uso de máscaras por conta de nova cepa

O governador ainda pediu ajuda da impresa para esclarecer a situação e evitar pânico na população. " Então eu quero pedir a vocês, da imprensa, da mídia, que nos ajude a esclarecer, para que as pessoas não entrem em pânico. Na hora que for preciso, a gente também vai orientar a comunidade. Então não há, nesse momento, nenhuma situação de recomendação".

De acordo com boletim epidemiológico publicado pela Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab), no dia 14 de agosto, foram registrados 98 casos de Covid-19, com 11 mortes no período deuma semana no estado. Foi uma redução de 64,4% se comparado com a semana anterior, quando foram registrados 275 casos.

Ao todo, 1.805.486 (um mihão, oitocentos e cinco mil, quatrocentas e oitenta e seis) casos foram confirmados na Bahia. A Covid-19 levou a óbito 31.707 pessoas no estado.