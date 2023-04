Jerônimo Rodrigues recebe adesão de deputado do PL à base governista

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) afirmou que a ida do deputado estadual Raimundinho da JR (PL) para a base do governo na Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA) é "um ato de grandeza" do parlamentar, que foi eleito à sombra do bolsonarismo na Bahia em 2022.

Raimundinho da JR, que está em seu primeiro mandato na ALBA, agora é vice-líder do governo na Assembleia.

"Aqui Rui (ministro da Casa Civil, Rui Costa), vai um exemplo. Raimundinho da JR durante a campanha esteve do outro lado. Mas durante o processo de construção ele teve a grandeza de conversar conosco e vai acompanhar o governador nos projetos de interesse da Bahia. Quero agradecer a você, Raimundinho. Muito obrigado pela presença neste grupo político", disse o governador Jerônimo Rodrigues.

A fala de Jerônimo ocorreu na última sexta-feira, 11, durante inauguração da Escola Estadual Professora Áurea dos Humildes Oliveira, em Aporá.

Presente no evento, Raimundinho comentou a decisão de mudar de lado político. "O meu lado é o lado do povo da Bahia. Por isso mesmo estou prestigiando a inauguração dessa escola maravilhosa, com excelentes instalações. O momento é de união em prol do nosso estado", disse.