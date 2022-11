Jerônimo se reúne com Rodrigo Pacheco e Geraldo Alckmin

Conforme o PORTAL A Tarde adiantou mais cedo, o governador eleito da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), foi em Brasília na tarde desta terça-feira, 8, ao lado do seu vice, Geraldo Junior (MDB) e do governador Rui Costa (PT). Na capital federal, o próximo chefe do Executivo baiano se reuniu com os coordenadores da equipe de transição de Lula: o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB), e Aloizio Mercadante (PT).

O encontro aconteceu na residência do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD). Na agenda, Jerônimo esteve acompanhado, além do seu vice, do senador reeleito Otto Alencar (PSD); dos secretários de Relações Institucionais, Luiz Caetano (PT) e de Infraestrutura, Marcus Cavancanti; e do assistente especial da Casa Civil, Adolpho Loyola, que integram o Grupo de Transição do Estado.

“Nosso objetivo é fortalecer o diálogo, estabelecer uma relação civilizada que permita sempre o benefício dos baianos e baianas. Vim abrir portas e convidá-los para irem a Bahia”, disse Jerônimo.

A agenda em Brasília prevê ainda um diálogo com a bancada baiana no Congresso Nacional para ajustar entendimento sobre prioridades em relação às emendas ao Orçamento 2023. O encontro com deputados e deputadas federais acontece ainda na noite desta terça.