Rui, Jerônimo e Geraldo vão a Brasília encontrar equipe de Lula

O governador Rui Costa (PT), o governador eleito da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), e o vice, Geraldo Junior (MDB), desembarcaram em Brasília na tarde desta terça-feira, 8, para dialogar com a equipe de transição do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e com a bancada federal baiana sobre emendas parlamentares para o próximo ano.

A visita se dá em meio a declarações recentes de Jerônimo de que espera algumas sinalizações no plano federal do futuro governo Lula e do seu partido, já que pretende replicar na Bahia as políticas públicas a serem desenvolvidas pelo presidente eleito, como a reformulação do Bolsa Família, o combate ao desemprego e à fome.

A ida de Rui também alimenta as especulações sobre o futuro político do atual governador quando deixar o Executivo baiano de que será ministro da gestão petista no governo federal ou se ocupará o comando de alguma empresa estatal ou autarquia.

No último domingo, 6, Jerônimo e Geraldo se reuniram, em Salvador, com parte da bancada federal baiana. No encontro, também estiveram presentes membros da equipe de transição do próximo governo da Bahia.